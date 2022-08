Sudoku online spielen

Sie sind ein Freund von Online Rätseln? Auf ZEIT ONLINE können sie täglich Sudoku kostenlos spielen. Das ZEIT Sudoku steht Ihnen in den Schwierigkeitsstufen leicht, mittel, schwer und sehr schwer zur Verfügung. Je öfter Sie Sudoku spielen, desto schneller und einfacher wird Ihnen die Lösung fallen.

Sudoku Regeln

Sudoku Rätsel besteht aus 9 Boxen mit jeweils 3x3 Zellen. Zu Beginn sind bereits in einigen beliebigen Zellen Ziffern zwischen 1 und 9 vorgegeben – je höher der Schwierigkeitsgrad desto weniger vorgegebene Ziffern. Ziel ist es, die übrigen Zellen des Sudoku Rätsels ebenfalls mit Ziffern zwischen 1 und 9 zu füllen. Und zwar so, dass innerhalb einer Box (3x3 Zellen) sowie in jeder horizontalen und vertikalen Reihe des Gesamtfeldes jede Ziffer nur einmal vorkommt. Eintragen können Sie die Ziffern über die Ziffernleiste unterhalb des Sudokufeldes oder über die Tastatur Ihres Endgerätes.

Bei unserem ZEIT Sudoku haben Sie die Möglichkeit, „Kandidaten“ für eine Zelle zu merken. Das bedeutet, wenn für eine leere Zelle mehrere Ziffern in Frage kommen, Sie aber noch nicht sicher sagen können, welche die richtige ist, wählen Sie die Funktion „Kandidaten“ aus. Sie können nun bis zu 9 Ziffern zwischenspeichern.

Sudoku lösen

Sie haben Probleme, das Sudoku zu lösen? Dann schalten Sie die „Hilfe“-Funktion an. Ist diese aktiviert, wird Ihnen bei Eintragung der Ziffern angezeigt, ob Ihre Eingabe richtig oder falsch ist. Ist die Zahl rot, stimmt Sie nicht; ist die Zahl grün, war Ihre Eingabe korrekt. Bitte beachten Sie aber, dass nach Aktivierung der „Hilfe“-Funktion kein Eintrag in den Tages-Highscore mehr erfolgen kann.

Sudoku pausieren

Links oberhalb des Sudokufeldes sehen Sie Ihre Spielzeit. Wenn Sie pausieren möchten, können Sie dies über die nebenstehende Pausieren-Funktion tun. Auch hier gilt zu beachten, dass nach einer Pausierung kein Eintrag in den Tages-Highscore mehr möglich ist.

Unser Sudoku Download

Sollten Sie ein Sudoku verpasst haben, können Sie es jederzeit in unserem Online-Archiv aufrufen und zu einem späteren Zeitpunkt lösen.

Unser Sudoku Rätsel können Sie auch unterwegs lösen entweder auf Ihrem Smartphone und Tablet oder als Sudoku zum Ausdrucken. Alle im Archiv gespeicherten Rätsel stehen Ihnen jederzeit mobil sowie als Sudoku PDF zum Ausdrucken zur Verfügung.

Um unser ZEIT Sudoku drucken zu können, klicken Sie innerhalb des gewünschten Sudoku Rätsels oben rechts auf das kleine Zahnrad. In dem sich nun öffnenden Menü finden Sie die Funktion „Spiel drucken“.

Außerdem können Sie sich auf Ihrem Android Handy unser Sudoku als Progressive Web App runterladen.

Geschichte

SUDOKU wurde das erste Mal wahrscheinlich um 1970 in New York vom Rätselspezialisten Dell in seinem Magazin Mathematische Rätsel und logische Probleme veröffentlicht. Der Weg zu einem Sudoku Online war also noch weit. Im April 1984 publizierte der Zeitschriftenverleger Nikoli in Japan das Rätsel in der Zeitung Monthly Nikolist. Dort trug es jedoch den Namen Kaji Maki - wie der Nikoli-Präsident. Erst später wurde es umbenannt in Sudoku. Su- heißt "Nummer" und -doku bedeutet "einzeln", Sudoku bezieht sich also auf das Isolieren von Zahlen. 1986 bekam es dann durch das Verlagshaus die Form, die auch heute bekannt ist. Nikoli besitzt immer noch das Warenzeichen für den Namen Sudoku.

Eine weitere Hauptfigur auf dem Sudoku-Erfolgsweg ist Wayne Gould, gebürtiger Neuseeländer und pensionierter Richter aus Hong Kong. Er stieß bei einer Japanreise auf das Rätsel und fand es verlockend, ein Computerprogramm für Sudoku zu entwerfen. Die Entwicklung dauerte sechs Jahre. Gould machte „The Times“ in Großbritannien am 12. November 2004 auf das Rätsel aufmerksam, die es auch veröffentlichte. Drei Tage später folgte The Daily Mail mit dem Rätsel unter dem Namen Codenumber. Es geht das Gerücht um, dass „The Daily Mail“ bewusst nicht den japanischen Namen Sudoku benutzte, um ihre politisch konservativen Leser nicht zu empören.

Gould versichert, dass jedes richtig gestaltete Sudoku nur eine Lösung hat. Die Zahl der mathematisch möglichen Spiele gibt die Herald Tribune mit 10 hoch 50 an - eine enorme Zahl mit 50 Nullen. The Daily Telegraph, The Guardian, The Sun und The Daily Mirror folgten mit Sudoku-Veröffentlichungen. Sudoku ist heute eines der berühmtesten Rätsel der Welt. In Indien, Irland, Dänemark, Australien, Kanada, Israel - um nur einige, Länder zu nennen - quält man sich mit dem Zahlenrätsel.

Der Grund für die große Popularität? Englische Rätsellöser sprechen von einer großen Befriedigung, die sich einstelle, wenn das Rätsel endlich gelöst sei. Rund 15 Minuten dauert es in der Regel bis zur Lösung. In schwierigen Fällen aber auch mehrere Stunden.

Spielen Sie bei ZEIT ONLINE Sudoku online in verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder lösen Sie das aktuelle Sudoku aus dem ZEIT MAGAZIN – jede Woche hier