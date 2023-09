Sudoku leicht

Sudoku wurde das erste Mal wahrscheinlich um 1970 in New York vom Rätselspezialisten Dell in seinem Magazin Mathematische Rätsel und logische Probleme veröffentlicht. Der Weg zu einem Sudoku Online war also noch weit. Im April 1984 publizierte der Zeitschriftenverleger Nikoli in Japan das Rätsel in der Zeitung Monthly Nikolist. Dort trug es jedoch den Namen Kaji Maki – wie der Nikoli-Präsident. Erst später wurde es umbenannt in Sudoku.